Павшим бойцам "Альфы" присвоено звание Героев Украины

Орден "Золотая звезда"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

Отмечается, что бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

1 декабря на линии соприкосновения на Донбассе диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций объединенных сил. Командование ООС задействовало группу, в состав которой входили офицеры спецназа Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы "Альфа" получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

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