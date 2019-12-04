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Павшим бойцам "Альфы" присвоено звание Героев Украины

Павшим бойцам "Альфы" присвоено звание Героев Украины - Фото
Орден "Золотая звезда"
04.12.2019, 00:08

Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев погибли 1 декабря на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

Отмечается, что бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

  • 1 декабря на линии соприкосновения на Донбассе диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций объединенных сил. Командование ООС задействовало группу, в состав которой входили офицеры спецназа Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы "Альфа" получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

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Донбасс потери Альфа
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