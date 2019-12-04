Павшим бойцам "Альфы" присвоено звание Героев Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).
Отмечается, что бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.
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