"Печальный день для украинских СМИ". Посольство США отреагировало на закрытие Kyiv Post

В посольстве США назвали 8 ноября печальным днем для украинских средств массовой информации, в связи с прекращением работы газеты Kyiv Post. Об этом сообщается в Twitter посольства.

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"Вчера был печальный день для украинских СМИ. В течение 26 лет Kyiv Post был одним из важнейших независимых медиа-голосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов", – говорится в сообщении американских дипломатов.

В посольстве заявили, что роль Kyiv Post остается важной, и выразили надежду, что будет найден способ, позволяющий изданию продолжать выполнять эту роль и в будущем.

Вчера, 8 ноября, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с 8 ноября и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".

Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявила, что закрытие Kyiv Post связано с давлением ОП на Кивана, в ОП эту информацию отрицают.

Сегодня Киван заявил, что Офис президента не давил ни на него самого, ни на издание.

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Наталия Медведева

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