"Печальный день для украинских СМИ". Посольство США отреагировало на закрытие Kyiv Post
В посольстве США назвали 8 ноября печальным днем для украинских средств массовой информации, в связи с прекращением работы газеты Kyiv Post. Об этом сообщается в Twitter посольства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Вчера был печальный день для украинских СМИ. В течение 26 лет Kyiv Post был одним из важнейших независимых медиа-голосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов", – говорится в сообщении американских дипломатов.
В посольстве заявили, что роль Kyiv Post остается важной, и выразили надежду, что будет найден способ, позволяющий изданию продолжать выполнять эту роль и в будущем.
- Вчера, 8 ноября, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с 8 ноября и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".
- Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявила, что закрытие Kyiv Post связано с давлением ОП на Кивана, в ОП эту информацию отрицают.
- Сегодня Киван заявил, что Офис президента не давил ни на него самого, ни на издание.
Читайте мнение: Kyiv Post мертв. Ситуация с газетой еще раз показала – в Украине есть честная журналистика
Комментарии