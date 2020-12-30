UA

Печерский суд забрал у НАБУ дело о взятке в $5 млн Сытнику и Холодницкому – САП

30.12.2020, 19:35
Печерский суд забрал у НАБУ дело о взятке в $5 млн Сытнику и Холодницкому – САП - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Печерский райсуд Киева обязал НАБУ передать уголовное дело о попытке дачи взятки в $5 млн руководству НАБУ и САП другому следственному органу. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там рассказали, что адвокат подозреваемого по делу подал две жалобы в Печерский суд на прокурора, который якобы отказывался рассматривать заявление о разрешении спора о подследственности.

Первую жалобу суд вернул заявителю, а по второй, без участия прокурора, следственный судья Ильева 24 декабря вынесла постановление, которым обязала рассмотреть спор о подследственности, передав дело другому органу досудебного расследования.

При этом Печерский суд, по словам прокуроров САП, отказался предоставить Специализированной прокуратуре текст постановления, но предоставил его представителю Офиса генпрокурора, который не является прокурором в этом деле.

"Учитывая изложенное, усматривается заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему незаконной передачи уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности НАБУ, в другие правоохранительные органы", – говорится в заявлении САП.

Там отметили, что досудебное расследование в указанном деле завершено еще 1 декабря.

Постановление Печерского суда обжаловано в апелляционной палате ВАКС.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
николай злочевский взятка артем сытник сап Печерский суд

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Украина-2021. Куда поведет страну Владимир Зеленский

ПрогнозУкраина-2021. Куда поведет страну Владимир Зеленский
 