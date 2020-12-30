Печерский суд забрал у НАБУ дело о взятке в $5 млн Сытнику и Холодницкому – САП

Печерский райсуд Киева обязал НАБУ передать уголовное дело о попытке дачи взятки в $5 млн руководству НАБУ и САП другому следственному органу. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Там рассказали, что адвокат подозреваемого по делу подал две жалобы в Печерский суд на прокурора, который якобы отказывался рассматривать заявление о разрешении спора о подследственности.

Первую жалобу суд вернул заявителю, а по второй, без участия прокурора, следственный судья Ильева 24 декабря вынесла постановление, которым обязала рассмотреть спор о подследственности, передав дело другому органу досудебного расследования.

При этом Печерский суд, по словам прокуроров САП, отказался предоставить Специализированной прокуратуре текст постановления, но предоставил его представителю Офиса генпрокурора, который не является прокурором в этом деле.

"Учитывая изложенное, усматривается заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему незаконной передачи уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности НАБУ, в другие правоохранительные органы", – говорится в заявлении САП.

Там отметили, что досудебное расследование в указанном деле завершено еще 1 декабря.

Постановление Печерского суда обжаловано в апелляционной палате ВАКС.

12 июня НАБУ задокументировали попытку дачи взятки в $6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и на тот момент руководителю САП Назару Холодницкому. За эти деньги они должны были закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского. Его подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк.

1 июля 2020 года Злочевскому сообщили о подозрении в организации взятки в размере $5 млн заместителю генпрокурора.

17 августа ВАКС заочно арестовал Злочевского.

12 октября стало известно, что Печерский суд обязал закрыть это дело.

13 октября САП обжаловала это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Вадим Ребрина

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