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Пентагон: Мир предпочел бы, чтобы РФ вывела войска, а не тратила время на рокировки кадров

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 23:19
Пентагон: Мир предпочел бы, чтобы РФ вывела войска, а не тратила время на рокировки кадров - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

В Пентагоне прокомментировали назначение главы Генштаба РФ новым командующим войной РФ против Украины. Спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер считает, что мир бы предпочел, чтобы россияне вывели из Украины свои войска, а не тратили время на кадровые перестановки. Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает CNN.

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По словам Райдера, назначение Россией нового командующего вторжением в Украину, вероятно, говорит о "некоторых системных проблемах, с которыми российские военные столкнулись с начала [полномасштабного] вторжения".

"Мы говорили о некоторых из этих вещей с точки зрения проблем с логистикой, командованием и управлением, проблем с обеспечением, моральным духом и в значительной степени большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они перед собой поставили", – сказал Райдер.

Он подчеркнул, что Пентагон продолжит отслеживать такие кадровые перестановки в России.

"Я думаю, что мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки. И российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", – сказал Райдер.

  • Вчера Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Британская разведка считает, что рокировка, – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".
  • Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

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Оксана Житнюк
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