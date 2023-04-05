Пентагон: Мы понимаем стратегию Украины в Бахмуте, ВСУ способны перейти к следующей фазе

Военное руководство США понимает стратегию Украины в Бахмуте и уверено, что у Вооруженных Сил Украины есть возможности для перехода на следующую фазу боевых действий. Об этом сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

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Он отметил, что Пентагон поддерживает тесный контакт с украинским военным командованием, ВСУ и политическим руководством Украины относительно ситуации в Бахмуте и понимает стратегию, которой решили следовать украинцы.

"Мы абсолютно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны", – сказал представитель Пентагона.

В то же время, по его словам, украинские войска имеют силы и средства для перехода к новой фазе боевых действий.

"И поэтому, безусловно, мы понимаем стратегию Украины. И мы абсолютно уверены, что у них действительно есть оборудование, в котором они нуждаются. И поскольку мы помогаем им выставить недавно обученные войска, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии перейти к следующей фазе на поле боя", – заявил представитель Министерства обороны США.

28 марта в ВСУ заявили, что у россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые, все под контролем.

3 апреля спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута.

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Наталія Медведєва

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