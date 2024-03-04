Пентагон намерен закупить БпЛА с искусственным интеллектом для "сдерживания Китая" – WSJ

По данным издания эти БпЛА также можно будет привлечь в разведке и использовать как "коммуникационный хаб"

Дрон Красного Креста с технологией искусственного интеллекта для обнаружения мин. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов планируют закупить не менее 1000 беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту, что "поможет сдерживать Китай". Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

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Первые 100 самолетов американские военные планируют получить в ближайшие пять лет, отметило издание. По данным журналистов, усовершенствованное программное обеспечение для полетов открывает новые типы самолетов, которые "помогут сдерживать Китай".

По данным издания, беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты обычных самолетов (например, F-35 или B-21), также на них может быть размещено собственное вооружение для атаки воздушных и наземных целей. Предполагается, что беспилотные истребители должны помочь в сдерживании Китая.

Согласно спецификациям ВВС, самолеты смогут летать со скоростью чуть ниже скорости звука, неся ракеты и другое вооружение для обстрела вражеских самолетов и наземных целей, включая корабли, отметили журналисты.

Сообщается, что эти БпЛА также можно будет привлечь в разведке и использовать как "коммуникационный хаб".

Бюджет программы разработки составляет $6 млрд, над программой создания нового самолета работают Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. Уже к этому лету Пентагон хочет определиться с двумя компаниями, которые получат такой контракт, сообщило издание.

В ВВС предполагают, что один беспилотник обойдется США в $20-30 млн, хотя руководители отрасли ожидают, что в итоге она снизится примерно до $10 млн или даже ниже. Для сравнения: стоимость F-35 составляет около $100 млн, а один новый бомбардировщик B-21 оценен в $750 млн.

1 марта правительство США объявило о начале расследования в отношении автомобилей, произведенных в Китае и других "странах, вызывающих беспокойство".

3 марта командующий Стратегическим командованием США Коттон заявил, что в течение 10 лет Россия и Китай могут догнать США по количеству ядерных вооружений.

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