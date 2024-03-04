Пентагон планує закупити 1000 безпілотників зі штучним інтелектом для "стримування Китаю" – WSJ

За даними видання ці БпЛА також можна буде залучити у розвідці та використовувати як "комунікаційний хаб"

Дрон Червоного Хреста з технологією штучного інтелекту для виявлення мін. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів планують закупити щонайменше 1000 безпілотних винищувачів, які зможуть діяти автономно завдяки штучному інтелекту, що "допоможе стримувати Китай". Про це повідомило видання Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Перші 100 літаків американські військові планують отримати у найближчі п'ять років, зазначило видання. За даними журналістів, удосконалене програмне забезпечення для польотів відкриває нові типи літаків, які "допоможуть стримувати Китай".

За даними видання, безпілотні винищувачі будуть призначені для супроводу та захисту звичайних літаків (наприклад, F-35 або B-21), також на них може бути розміщене власне озброєння для атаки повітряних і наземних цілей. Передбачається, що безпілотні винищувачі мають допомогти у стримуванні Китаю.

Згідно зі специфікаціями ВПС, літаки здатні літати зі швидкістю трохи нижче швидкості звуку, несучи ракети та інше озброєння для обстрілу ворожих літаків та наземних цілей, включно з кораблями, зазначили журналісти.

Повідомляється, що ці БпЛА також можна буде залучити у розвідці та використовувати як "комунікаційний хаб".

Бюджет програми розробки складає $6 млрд, над програмою створення нового літака працюють Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics та Anduril Industries. Вже до цього літа Пентагон хоче визначитись із двома компаніями, які отримають такий контракт, повідомило видання.

У ВПС припускають, що один безпілотник обійдеться США у $20-30 млн, хоча керівники галузі очікують, що зрештою вона знизиться приблизно до $10 млн або навіть нижче. Для порівняння: вартість F-35 становить близько $100 млн, а один новий бомбардувальник B-21 оцінений у $750 млн.

1 березня уряд США оголосив про початок розслідування щодо автомобілів, вироблених у Китаї та інших "країнах, що викликають занепокоєння".

3 березня командувач Стратегічного командування США Коттон заявив, що продовж 10 років Росія та Китай можуть наздогнати США у кількості ядерних озброєнь.

Читайте також: Путін знову почав погрожувати світові ядерною війною. Китай відреагував: Переможців не буде