Пентагон одобрил лечение раненых бойцов ВСУ в военном госпитале США в Германии – CNN

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых украинских солдат в военном госпитале США в Германии. Об этом говорится в служебной записке, которая есть в распоряжении CNN, и подтвердили два представителя Пентагона.

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Как отмечается, украинских военнослужащих могут начать лечить в военном госпитале США впервые после полномасштабного вторжения России в феврале.

Сообщается, что обеспечена возможность одновременно лечить до 18 раненых солдат в Региональном медицинском центре Ландштуля – военном госпитале в Германии, где в течение многих лет лечили военнослужащих США, получивших боевые ранения.

Согласно служебной записке, 26 мая Остин дал устное указание начать лечение раненых украинских солдат. 29 июня Остин оформил устное указание в документе под названием "Руководство по лечению раненых украинских военнослужащих".

CNN пишет, что несмотря на то, что план получил окончательное одобрение почти месяц назад, Ландштуль пока не принимал украинских раненых.

Официальный представитель европейского командования США сказал, что цель указания Остина заключается в том, чтобы убрать бюрократическую волокиту, которая замедлила бы процесс лечения, если бы в этом возникла необходимость. Ландштуль находится примерно в 1100 км от границы с Украиной.

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Наталия Медведева

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