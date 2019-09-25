Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Переезд. В Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании

Переезд. В Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании - Фото
Дмитрий Дубилет (фото - пресс-служба Кабмина)
25.09.2019, 12:58

Дубилет считает, что министерства не должны занимать "кучу недвижимости" в центре Киева

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-канале, что в правительстве рассматривают возможность переезда всех министерств "под одну крышу".

"Все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - написал Дубилет.

Читайте также: Дубилет уже распорядился снести стены в Кабмине: видео

Также он отмечает, что в министерствах необходимо сократить количество персонала, вынося поддерживающие функции на аутсорс. Кроме того, он призвал министерства работать как одна команда и намеревается к концу 2020-го централизовать все, что возможно, где это не будет мешать эффективной работе.

"Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Я уверен, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов", - подчеркнул министр Кабинета министров.

  • Ранее Дубилет "выпал в осадок" от количества бумажных документов в Кабмине и предложил перевести их "в цифру".
  • В начале сентября правительство одобрило переход на электронный документооборот госорганов с 1 октября.
  • В середине сентября министр Кабинета министров заявил, что хочет отменить согласие на обработку персональных данных

Читайте также: Дубилет: Собирался переехать в Лондон и строить "единорога"

Напишите нам
централизация Дмитрий Дубилет кабмин кабинет министров грушевского министерство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 