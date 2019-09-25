Переезд. В Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-канале, что в правительстве рассматривают возможность переезда всех министерств "под одну крышу".
"Все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - написал Дубилет.
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Также он отмечает, что в министерствах необходимо сократить количество персонала, вынося поддерживающие функции на аутсорс. Кроме того, он призвал министерства работать как одна команда и намеревается к концу 2020-го централизовать все, что возможно, где это не будет мешать эффективной работе.
"Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Я уверен, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов", - подчеркнул министр Кабинета министров.
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