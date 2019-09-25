Переезд. В Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании

Дмитрий Дубилет (фото - пресс-служба Кабмина)

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-канале, что в правительстве рассматривают возможность переезда всех министерств "под одну крышу".

"Все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - написал Дубилет.

Читайте также: Дубилет уже распорядился снести стены в Кабмине: видео

Также он отмечает, что в министерствах необходимо сократить количество персонала, вынося поддерживающие функции на аутсорс. Кроме того, он призвал министерства работать как одна команда и намеревается к концу 2020-го централизовать все, что возможно, где это не будет мешать эффективной работе.

"Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Я уверен, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов", - подчеркнул министр Кабинета министров.

Ранее Дубилет "выпал в осадок" от количества бумажных документов в Кабмине и предложил перевести их "в цифру".

В начале сентября правительство одобрило переход на электронный документооборот госорганов с 1 октября.

правительство одобрило В середине сентября министр Кабинета министров заявил, что хочет отменить согласие на обработку персональных данных

Читайте также: Дубилет: Собирался переехать в Лондон и строить "единорога"