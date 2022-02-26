Кремль лжет. Украина согласна на переговоры, но без ультиматумов – Офис президента

Заявления Москвы об отказе Украины от переговоров – часть тактики российских оккупантов. Об этом сообщил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Всякая война неизбежно завершается переговорами", – сказал Подоляк.

Он заявил, что Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.

"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", – пояснил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что к переговорам нужен другой подход: они должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

"Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром", – сказал чиновник.

Он напомнил, что бои были жестокими и максимально интенсивными.

"Именно потому, что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – подчеркнул представитель ОП.

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы "отказалась от переговоров".

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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