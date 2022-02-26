Кремль лжет. Украина согласна на переговоры, но без ультиматумов – Офис президента
Заявления Москвы об отказе Украины от переговоров – часть тактики российских оккупантов. Об этом сообщил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Всякая война неизбежно завершается переговорами", – сказал Подоляк.
Он заявил, что Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.
"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", – пояснил советник главы ОП.
Подоляк подчеркнул, что к переговорам нужен другой подход: они должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.
"Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром", – сказал чиновник.
Он напомнил, что бои были жестокими и максимально интенсивными.
"Именно потому, что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – подчеркнул представитель ОП.
- Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы "отказалась от переговоров".
Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника
Комментарии