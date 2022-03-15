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Переговоры с Россией продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия – Банковая

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 21:46
Переговоры с Россией продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия – Банковая - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

Переговоры России и Украины продолжатся завтра, у сторон есть принципиальные противоречия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк.

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"Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена", – заявил он.

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Марк Сировой
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