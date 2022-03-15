Переговоры с Россией продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия – Банковая

Переговоры России и Украины продолжатся завтра, у сторон есть принципиальные противоречия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк.

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"Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена", – заявил он.

Ранее Подоляк заявил, что на переговорах подведут промежуточные итоги, будут обсуждаться в том числе компенсации от России за разрушения в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне начали разговаривать, а не бросаться лишь ультиматумами.

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Марк Сировой

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