Переговоры Украины и России могут состояться в Стамбуле на этой неделе – источник

Предыдущие переговоры в Стамбуле (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Переговоры Украины и России в Стамбуле могут состояться 23-24 июля, сообщили Independent Türkçe собеседники в дипломатических кругах. В комментарии LIGA.net собеседник во власти подтвердил, что эти даты рассматривались.

Собеседники турецкой стороны не разглашает место, время и состав делегаций. По их словам, это будут технические переговоры по ограниченному кругу вопросов. Особенное внимание может быть уделено гуманитарной помощи, обмену пленными, безопасности инфраструктуры и мерам по охране границ.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне провести встречу на этой неделе. Однако точная дата еще не согласована.

"Могут быть на этой неделе... Но четкая дата еще не ясна. Рассматривали вторник-среду, но может быть и другой тайминг", – сообщил он.