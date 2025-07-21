Переговоры Украины и России могут состояться в Стамбуле на этой неделе – источник
Переговоры Украины и России в Стамбуле могут состояться 23-24 июля, сообщили Independent Türkçe собеседники в дипломатических кругах. В комментарии LIGA.net собеседник во власти подтвердил, что эти даты рассматривались.
Собеседники турецкой стороны не разглашает место, время и состав делегаций. По их словам, это будут технические переговоры по ограниченному кругу вопросов. Особенное внимание может быть уделено гуманитарной помощи, обмену пленными, безопасности инфраструктуры и мерам по охране границ.
Собеседник LIGA.net подтвердил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне провести встречу на этой неделе. Однако точная дата еще не согласована.
"Могут быть на этой неделе... Но четкая дата еще не ясна. Рассматривали вторник-среду, но может быть и другой тайминг", – сообщил он.
- 19 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Умеров предложил российской стороне встретиться для нового этапа переговоров на текущей неделе. Сам президент настаивает на встрече лидеров.
- Перед этим глава МИД Турции заявлял, что Россия готова к новым переговорам и якобы ждет ответа Украины. К тому же в Турции не видят проблем во встрече на уровне лидеров с участием президентов США и Турции.
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