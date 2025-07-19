Умеров предложил российской стороне встретиться на следующей неделе – Зеленский
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров предложил России новую переговорную встречу на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений", – сказал он.
Также сейчас продолжается разговор с российской стороной по обмену пленными. Украина выполняет предварительные договоренности и готовит еще один обмен, сообщил президент.
Он подчеркнул, что нужна встреча на уровне лидеров, чтобы прекратить убийства и обеспечить длительный мир.
"Украина готова к такой встрече", – подчеркнул Зеленский.
- 8 июля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия готова к новым переговорам и ждет ответа Украины. К тому же в Турции не видят проблем во встрече на уровне лидеров с участием президентов США и Турции.
- Зеленский в ответ на это заявление подчеркнул, что готов к диалогу в любом формате на уровне лидеров.
- 15 июля Трамп дал Путину 50 дней на мирное соглашение с Украиной, иначе пообещал ввести пошлины на уровне около 100%.
- 18 июля Эрдоган поговорил с Путиным и сообщил ему, что важно начать третий раунд переговоров о мире. Турция готова и в дальнейшем принимать переговоры в Стамбуле.
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