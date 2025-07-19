Умеров предложил российской стороне встретиться на следующей неделе – Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина готова к новому этапу переговоров с россиянами на уровне лидеров

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров предложил России новую переговорную встречу на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений", – сказал он.

Также сейчас продолжается разговор с российской стороной по обмену пленными. Украина выполняет предварительные договоренности и готовит еще один обмен, сообщил президент.

Он подчеркнул, что нужна встреча на уровне лидеров, чтобы прекратить убийства и обеспечить длительный мир.

"Украина готова к такой встрече", – подчеркнул Зеленский.