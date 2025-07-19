Умєров запропонував російській стороні зустрітися наступного тижня – Зеленський

Президент наголосив, що Україна готова до нового етапу перемовин з росіянами на рівні лідерів

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров запропонував Росії нову переговорну зустріч на наступному тижні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень", – сказав він.

Також наразі триває розмова з російською стороною щодо обмінів полоненими. Україна виконує попередні домовленості та готує ще один обмін, повідомив президент.

Він наголосив, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб припинити вбивства та забезпечити тривалий мир.

"Україна готова до такої зустрічі", – підкреслив Зеленський.