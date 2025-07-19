Умєров запропонував російській стороні зустрітися наступного тижня – Зеленський
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров запропонував Росії нову переговорну зустріч на наступному тижні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень", – сказав він.
Також наразі триває розмова з російською стороною щодо обмінів полоненими. Україна виконує попередні домовленості та готує ще один обмін, повідомив президент.
Він наголосив, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб припинити вбивства та забезпечити тривалий мир.
"Україна готова до такої зустрічі", – підкреслив Зеленський.
- 8 липня глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія готова до нових переговорів і чекає на відповідь України. До того ж у Туреччині не бачать проблем у зустрічі на рівні лідерів за участю президентів США та Туреччини.
- Зеленський відповів на цю заяву підкреслив, що готовий до діалогу в будь-якому форматі на рівні лідерів.
- 15 липня Трамп дав Путіну 50 днів на мирну угоду з Україною, інакше пообіцяв ввести мита на рівні близько 100%.
- 18 липня Ердоган поговорив з Путіним і повідомив йому, що важливо розпочати третій раунд переговорів про мир. Туреччина готова й надалі приймати переговори у Стамбулі.
Коментарі (0)