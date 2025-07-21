Переговори України та Росії можуть відбутись у Стамбулі цього тижня – джерело

Попередні переговори в Стамбулі (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Переговори України та Росії у Стамбулі можуть відбутися 23-24 липня, повідомили Independent Türkçe співрозмовники в дипломатичних колах. У коментарі LIGA.net співрозмовник у владі підтвердив, що ці дати розглядали.

Співрозмовники турецької сторони не розголошують місце, час і склад делегацій. За їхніми словами, це будуть технічні перемовини з обмеженого кола питань. Особлива увага може бути приділена гуманітарній допомозі, обміну полоненими, безпеці інфраструктури та заходам з охорони кордонів.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров запропонував російській стороні провести зустріч цього тижня. Однак точна дата ще не узгоджена.

"Можуть бути цього тижня... Але чітка дата ще не ясна. Розглядали вівторок-середу, але може бути й інший таймінг", – повідомив він.