Переговори України та Росії можуть відбутись у Стамбулі цього тижня – джерело
Переговори України та Росії у Стамбулі можуть відбутися 23-24 липня, повідомили Independent Türkçe співрозмовники в дипломатичних колах. У коментарі LIGA.net співрозмовник у владі підтвердив, що ці дати розглядали.
Співрозмовники турецької сторони не розголошують місце, час і склад делегацій. За їхніми словами, це будуть технічні перемовини з обмеженого кола питань. Особлива увага може бути приділена гуманітарній допомозі, обміну полоненими, безпеці інфраструктури та заходам з охорони кордонів.
Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров запропонував російській стороні провести зустріч цього тижня. Однак точна дата ще не узгоджена.
"Можуть бути цього тижня... Але чітка дата ще не ясна. Розглядали вівторок-середу, але може бути й інший таймінг", – повідомив він.
- 19 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Умєров запропонував російській стороні зустрітися для нового етапу переговорів на поточному тижні. Сам президент наполягає на зустрічі лідерів.
- Перед цим глава МЗС Туреччини заявляв, що Росія готова до нових переговорів і нібито чекає відповіді України. До того ж у Туреччині не бачать проблем у зустрічі на рівні лідерів за участю президентів США і Туреччини.
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