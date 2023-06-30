Переименование Запорожья. У Нацкомиссии нет полномочий определять связь с Россией – УИНП

Институт национальной памяти призвал Национальную комиссию по стандартам государственного языка пересмотреть списки городов на переименование. В Институте отметили, что Нацкомиссия не может определять принадлежность к имперскому наследию.

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В УИНП подчеркнули, что закон не уполномочивает Нацкомиссию определять, касаются ли названия российской имперской политики.

В разъяснении Института отметили, что Запорожье в Нацкомиссии отнесли к части ІІІ списка названий населенных пунктов, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".

В УИНП назвали эту часть перечня "самой противоречивой", поскольку в нее включены населенные пункты, названия которых "только гипотетически" могут не соответствовать нормам.

В Институте отметили, что названия этих населенных пунктов соответствуют нормам украинского языка, но в отношении их составители перечней "предположили" об их принадлежности к имперской политике России.

В частности, в эту часть вошли исторические названия, некоторые из которых известны с XII-XIV веков. Например, село Красное Первое Обуховского района Киевской области, известное со времен Руси, расположенное в долине реки Красная.

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Также в этой части перечня нет рекомендаций по смене названий в соответствии со стандартами языка, отмечают в УИНП.

В Институте призвали пересмотреть предложенные перечни городов, в частности исследовать происхождение названий, консультироваться с историками и краеведами перед включением названий в перечень на переименование.

Также в ведомстве отметили, что закон не запрещает названия, только созвучные с теми, на которые распространяются ограничения.

В УИНП отметили, что "презумпция вины" не применима к общинам, когда им самим предлагается обосновать целесообразность сохранения исторического названия населенного пункта.

Институт нацпамяти предложил полностью убрать из перечня часть III и пересмотреть часть II. В нее входят названия населенных пунктов, которые "не соответствуют лексическим нормам украинского языка, в частности касаются российской имперской политики".

27 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье. В ведомстве видят в названии города "отношение к имперской политике России".

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