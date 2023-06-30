Перейменування Запоріжжя. Нацкомісія не має повноважень визначати зв'язок з Росією – УІНП

Інститут національної пам'яті закликав Національну комісію зі стандартів державної мови переглянути списки міст на перейменування. В Інституті зауважили, що Нацкомісія не може визначати приналежність до імперського спадку.

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В УІНП наголосили, що закон не уповноважує Нацкомісію визначати, чи стосуються назви російської імперської політики.

У роз'ясненні Інституту зазначили, що Запоріжжя у Нацкомісії віднесли до частини ІІІ списку назв населених пунктів, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема, стосуватися російської імперської політики".

В УІНП назвали цю частину переліку "найбільш суперечливою", оскільки до неї включено населені пункти, назви яких "лише гіпотетично" можуть не відповідати нормам.

В Інституті зазначили, що назви цих населених пунктів відповідають нормам української мови, але щодо них укладачі переліків "висловили припущення" щодо їх приналежності до імперської політики Росії.

Зокрема, до цієї частини увійшли історичні назви, деякі з яких відомі з XII-XIV століть. Наприклад, село Красне Перше Обухівського району Київської області, яке відоме з часів Русі, розташоване в долині річки Красна.

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Також у цій частині переліку немає рекомендацій щодо зміни назв відповідно до стандартів мови, зауважують в УІНП.

В Інституті закликали переглянути запропоновані переліки міст, зокрема дослідити походження назв, консультуватися з істориками та краєзнавцями перед включенням назв до переліку на перейменування.

Також у відомстві зазначили, що закон не забороняє назви, лише співзвучні з тими, на які поширюються обмеження.

В УІНП наголосили, що "презумпція вини" не може застосовуватись стосовно громад, коли їм самим пропонується обґрунтувати доцільність збереження історичної назви населеного пункту.

Інститут нацпам'яті запропонував повністю прибрати з переліків частину ІІІ та переглянути частину ІІ. До неї входять назви населених пунктів, які "не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської політики".

27 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати Запоріжжя. У відомстві вбачають у назві міста "стосунок до імперської політики Росії".

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