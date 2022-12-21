"Перемен к лучшему нет". Ситуация в Киеве с электричеством самая сложная в стране – Yasno

На вечер 21 декабря ситуация с энергоснабжением в Киеве остается самой сложной в Украине – за последние сутки перемен к лучшему не произошло. Об этом заявил глава энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

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"Изменений к лучшему нет. Есть районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще с момента последнего обстрела", – написал Коваленко.

Глава Yasno отметил, что столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Он объяснил, что ключевая проблема в Киеве пока не генерация, а сети.

"Не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – пояснил глава Yasno.

По его словам, линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов.

"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти подключенных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", – отметил Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что энергетики работают над ремонтами и новыми схемами переподключения с использованием доступного оборудования.

"Может ли быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема переподключения заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", – резюмировал Коваленко.

Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины – выпустила 98 ракет и совершила более 65 обстрелов из РСЗО.

В ночь на 19 декабря Россия атаковала Киев "шахедами". Сбить удалось около 15 дронов, но несколько из них попали в один из объектов критической инфраструктуры.

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Наталія Медведєва

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