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Первая встреча Зеленского и Путина. Саммит в Париже начался: фото

Первая встреча Зеленского и Путина. Саммит в Париже начался: фото - Фото
Лидеры нормандской четверки в Париже (Фото: Thibault Camus/EPA)
09.12.2019, 18:25

В Париже началась встреча лидеров нормандской четверки

В Париже началась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России, на которой впервые лично встретились Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Зеленский, Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель планируют провести переговоры в течение двух с половиной часов.

Начало саммита было запланировано на 17:00 по киевскому времени, но начало встречи задержалось больше, чем на час.

  • Вчера в Киеве прошло вече "Красные линии для Зеленского", аналогичные акции состоялись в Харькове, Львове и Запорожье.
  • В Киеве под Офисом президента проходит акция "Стража на Банковой", участники обещают "следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом.

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Владимир Зеленский владимир путин нормандский формат
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