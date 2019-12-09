Первая встреча Зеленского и Путина. Саммит в Париже начался: фото

В Париже началась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России, на которой впервые лично встретились Владимир Зеленский и Владимир Путин.
Зеленский, Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель планируют провести переговоры в течение двух с половиной часов.
Начало саммита было запланировано на 17:00 по киевскому времени, но начало встречи задержалось больше, чем на час.
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