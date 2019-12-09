Первая встреча Зеленского и Путина. Саммит в Париже начался: фото

Лидеры нормандской четверки в Париже (Фото: Thibault Camus/EPA)

В Париже началась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России, на которой впервые лично встретились Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Зеленский, Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель планируют провести переговоры в течение двух с половиной часов.

Начало саммита было запланировано на 17:00 по киевскому времени, но начало встречи задержалось больше, чем на час.

Вчера в Киеве прошло вече "Красные линии для Зеленского", аналогичные акции состоялись в Харькове, Львове и Запорожье.

прошло состоялись следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом. В Киеве под Офисом президента проходит акция "Стража на Банковой", участники обещают "

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