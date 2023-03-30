Первые четыре словацких МиГ-29SA уже защищают небо над Харьковом – вице-спикер Рады
30.03.2023, 14:40
МиГ-29МУ1 (фото - Укроборонпром)
Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29SA. Они уже защищают небо над Харьковом. Об этом в словацком парламенте сказала вице-спикер Рады Елена Кондратюк, сообщает Sita.
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"От имени всех украинцев, чьи жизни защищает авиация, я вам очень благодарна", — сказала она словацким депутатам.
Кондратюк поблагодарила Словакию за всю предоставленную Украине гуманитарную помощь, оружие и другую технику, а также за поддержку Украины на международном уровне.
Кроме того вице-спикер выразила благодарность за то, что Словакия признала Россию террористическим государством и приняла резолюцию о возвращении насильственно депортированных в РФ украинских детей.
- 1 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине 10 из самолетов МиГ-29 советского производства.
- 23 марта Минобороны Словакии сообщило, что уже передало первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным Силам Украины.
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