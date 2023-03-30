Первые четыре словацких МиГ-29SA уже защищают небо над Харьковом – вице-спикер Рады

Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29SA. Они уже защищают небо над Харьковом. Об этом в словацком парламенте сказала вице-спикер Рады Елена Кондратюк, сообщает Sita.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"От имени всех украинцев, чьи жизни защищает авиация, я вам очень благодарна", — сказала она словацким депутатам.

Кондратюк поблагодарила Словакию за всю предоставленную Украине гуманитарную помощь, оружие и другую технику, а также за поддержку Украины на международном уровне.

Кроме того вице-спикер выразила благодарность за то, что Словакия признала Россию террористическим государством и приняла резолюцию о возвращении насильственно депортированных в РФ украинских детей.

1 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине 10 из самолетов МиГ-29 советского производства.

23 марта Минобороны Словакии сообщило, что уже передало первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным Силам Украины.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.