Письма для выезда артистов пока выдавать не будут: не все возвращаются вовремя

Граница (Иллюстративное фото: Офис президента)

С 3 марта 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций временно приостанавливает выдачу писем для выезда за границу артистов и журналистов призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Письма больше не будут выдаваться из-за пробелов в законодательстве – были многочисленные случаи, когда люди, которые имели разрешение на выезд от Госпогранслужбы, не вернулись в Украину в установленные сроки.

Минкульт заявил, что не будет выдавать письма содействия в ГПСУ, пока правила выезда не будут урегулированы.

Ведомство напомнило, что еще в конце 2022 года инициировало изменения, которые минимизировали бы незаконное использование права на выезд. Однако вопрос до сих пор не решен.

В частности, Минкульт разработал проект изменений в правительственное постановление о правилах пересечения границы. Предлагается ввести исчерпывающие требования для выдачи писем содействия от МКСК. Однако документ пока находится на межведомственном согласовании.

В ведомстве добавили, что осознают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия, поэтому идет работа над устранением этого пробела.

15 октября 2024 года глава Минкульта Точицкий заявил, что каждый пятый культурный деятель, который едет за границу, не возвращается.

5 декабря стало известно о том, что из заграничной командировки не вернулся директор Нацмузея истории Украины Андрощук.