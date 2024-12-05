Бобровская: Директор Нацмузея истории Украины не вернулся из заграничной командировки

Национальный музей истории Украины (Фото: Wikipedia)

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. Об этом сообщила народный депутат Украины от Голоса Соломия Бобровская.

По ее словам, срок командировки Андрощука истек 20 сентября.

"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию и, согласно ответу на мое депутатское обращение потерялся на открытии выставки в Литве", – написала Бобровская.

Депутат отметила, что Андрощук продолжает занимать должность директора музея. Она обратилась в Министерство культуры и стратегических коммуникаций и к главе ведомства Николаю Точицкому по поводу принятия "управленческих решений" по Андрощуку.

"Национальный музей истории Украины – один из самых знаменитых наших музеев на 800 000 экспонатов, история всего становления нас как государства, от триполья-скифов до независимости. И то, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории – стыд, мягко говоря", — резюмировала Бобровская.

Андрощук – украинский археолог, специалист в области скандинавизма, доктор исторических наук, генеральный директор Национального музея истории Украины с 2020 года. Кроме того, с 2022 года он является членом исполнительного совета Европейской ассоциации археологов.