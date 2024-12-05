Бобровська: Директор Нацмузею історії України не повернувся із закордонного відрядження
Директор Національного музею історії України Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. Про це повідомила народна депутатка України від Голосу Соломія Бобровська.
За її словами, термін відрядження Андрощука сплив 20 вересня.
"Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію і, згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві", – написала Бобровська.
Депутатка зазначила, що Андрощук продовжує обіймати посаду директора музею. Вона звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій та до очільника відомства Миколи Точицького стосовно ухвалення "управлінських рішень" щодо Андрощука.
"Національний музей історії України — один з найзнаковіших наших музеїв на 800 000 експонатів, історія усього становлення нас як держави, від трипілля-скіфів до незалежності. І те, що Андрощук досі очолює Музей історії – сором, мʼяко кажучи", – резюмувала Бобровська.
Андрощук – український археолог, спеціаліст у галузі скандинавістики, доктор історичних наук, генеральний директор Національного музею історії України з 2020 року. Крім того, з 2022 року він є членом виконавчої ради Європейської асоціації археологів.
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