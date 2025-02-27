Листи для виїзду артистів і журналістів поки не видаватимуть: не всі повертаються вчасно

Кордон (Ілюстративне фото: Офіс президента)

З 3 березня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій тимчасово призупиняє видавання листів для виїзду за кордон митців та журналістів призовного віку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Листи більше не видаватимуться через прогалини в законодавстві – були численні випадки, коли люди, що мали дозвіл на виїзд від Держприкордонслужби, не повернулися до України у встановлені терміни.

Мінкульт заявив, що не видаватиме листи сприяння до ДПСУ, поки правила виїзду не будуть врегульовані.

Відомство нагадало, що ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували незаконне використання права на виїзд. Однак питання досі не розв'язане.

Зокрема, Мінкульт розробив проєкт змін до урядової постанови про правила перетину кордону. Пропонується впровадити вичерпні вимоги для видавання листів сприяння від МКСК. Однак документ поки перебуває на міжвідомчому погодженні.

У відомстві додали, що усвідомлюють важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії, тому триває робота над усуненням цієї прогалини.

15 жовтня 2024 року очільник Мінкульту Точицький заявив, що кожен п'ятий культурний діяч, який їде за кордон, не повертається.

5 грудня стало відомо про те, що із закордонного відрядження не повернувся директор Нацмузею історії України Андрощук.