Писториус о "мирном плане Трампа": Капитулировать Украина могла еще год назад

Борис Писториус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус заявил, что требования президента США Дональда Трампа по поводу уступок украинских территорий заходят слишком далеко. Любые территориальные уступки, по его мнению, должны быть пропорциональны гарантиям безопасности. Об этом сообщает Tagesschau.

Писториус сравнил предложения США с капитуляцией Украины.

"Этого Украина могла добиться самостоятельно, почти год назад путем капитуляции", – сказал он.

По мнению Писториуса, Украина знает, что устойчивое, надежное соглашение о прекращении огня или мирном урегулировании "может или приведет к территориальным уступкам".

Он считает, что территориальные потери должны быть пропорциональны будущим гарантиям безопасности.

Писториус также заверил, что Германия продлит военную помощь, даже если поддержка США будет прекращена.

"Если Украина падет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что он оккупирует Украину, даже если только частично, это будет максимальная угроза для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", — сказал Писториус.

Исполняющий обязанности министра обороны подчеркнул, что "всем должно быть понятно: это не только солидарность с Украиной, а наша безопасность и мир в Европе".