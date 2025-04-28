Пісторіус про "мирний план Трампа": Капітулювати Україна могла ще рік тому

Борис Пісторіус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Виконувач обов'язків міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вимоги президента США Дональда Трампа щодо поступок українських територій заходять занадто далеко. Будь-які територіальні поступки, на його думку, мають бути пропорційні гарантіям безпеки. Про це повідомляє Tagesschau.

Пісторіус порівняв пропозиції США з капітуляцією України.

"Цього Україна могла досягти самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції", – сказав він.

На думку Пісторіуса, Україна знає, що стійка, надійна угода про припинення вогню або мирне врегулювання "може або призведе до територіальних поступок".

Він вважає, що територіальні втрати мають бути пропорційними майбутнім гарантіям безпеки.

Пісторіус також запевнив, що Німеччина подовжить військову допомогу, навіть якщо підтримку США буде припинено.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну, навіть якщо тільки частково, то це буде максимальна загроза для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія", — сказав Пісторіус.

Виконувач обов'язків міністра оборони наголосив, що "усім має бути зрозуміло: це не лише солідарність з Україною, а наша безпека та наш мир у Європі".