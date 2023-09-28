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Писториус обещает защитить страны Балтии от России. Если понадобится – даст оружие

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 12:20
Писториус обещает защитить страны Балтии от России. Если понадобится – даст оружие - Фото
Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО среди стран Балтии могут положиться на Берлин в случае каких-либо проявлений агрессии со стороны России. Его цитирует DPA.

По его словам, балтийские союзники могут быть уверены в том, что Германия предоставит им военную помощь для сдерживания России.

"Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", – сказал Писториус.

Министр обороны добавил, что в Литве будут размещены 4000 немецких военнослужащих с их семьями. Ожидается, что бригады Бундесвера будут находиться там на постоянной основе.

Писториус также заверил Украину в долгосрочной поддержке Берлина в ее защите от России, а также предупредил об "ужасных последствиях", если президенту РФ Владимиру Путину удастся добиться своих целей.

"Мы будем стоять на стороне украинцев столько, сколько потребуется. Путин использует подлые, преступные и бесчеловечные методы (в войне против Украины. – Ред.)", – резюмировал он.

  • Ночью 18 сентября на черноморском побережье болгарского поселка Тюленево был обнаружен беспилотник с, вероятно, взрывчаткой. Министр обороны страны Теодор Тагарев заявил, что война не минует страну после обнаружения обломков дрона со взрывчаткой.
  • 19 сентября в Литве, Латвии, Эстонии и Польше запретили въезд машинам с российскими номерами.

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Милана Головань
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