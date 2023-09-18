В Болгарии в 70 км от границы с Румынией нашли дрон со взрывчаткой – фото

Ночью 18 сентября на черноморском побережье болгарского поселка Тюленево был обнаружен беспилотник с, вероятно, взрывчаткой. В Минобороны страны заявили, что направили на место спецназовцев для проверки объекта.

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Тюленево – населенный пункт страны-члена НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже неоднократно падали российские "шахеды" и их обломки.

По данным болгарских СМИ, о падении беспилотника правоохранителям сообщили местные жители.

Журналисты издания Nova.bg со ссылкой на очевидцев писали, что длина дрона составляла от 3-3,5 метра. К дрону был прикреплен контейнер со взрывчаткой, утверждало издание.

Сотрудник отеля, который находится на побережье Тюленево, опубликовал фото находки.

В ночь на 18 сентября Россия в очередной раз атаковала беспилотниками Измаильский район Одесской области. Силы ПВО сбили 11 вражеских целей, обошлось без пострадавших.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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