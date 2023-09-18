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У Болгарії за 70 км від кордону з Румунією знайшли дрон з вибухівкою – фото

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 10:18
У Болгарії за 70 км від кордону з Румунією знайшли дрон з вибухівкою – фото - Фото
Узбережжя болгарського Тюленево (Фото з відкритих джерел)

Вночі 18 вересня на чорноморському узбережжі болгарського селища Тюленево виявили безпілотник з, ймовірно, вибухівкою. У Міноборони країни заявили, що направили на місце спецпризначенців для перевірки об'єкта.

Тюленево – населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали російські "шахеди" та їхні уламки. 

Карта: Google

За даними болгарських ЗМІ, про падіння безпілотника правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

Журналісти видання Nova.bg з посиланням на очевидців писали, що довжина дрона становила від 3-3,5 метра. До дрона був прикріплений контейнер із вибухівкою, стверджувало видання.

Співробітник готелю, що знаходиться на узбережжі Тюленево, опублікував фото знахідки.

Фото: Radoslav Rusev

Фото: Radoslav Rusev

В ніч проти 18 вересня Росія вкотре атакувала безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Сили ППО збили 11 ворожих цілей, обійшлося без постраждалих.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни

Мілана Головань
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війнабезпілотникдронболгарія
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