Пісторіус обіцяє захистити країни Балтії від Росії. Якщо буде потреба – надасть зброю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники по НАТО серед країн Балтії можуть покластися на Берлін у разі будь-яких проявів агресії з боку Росії. Його цитує DPA.

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За його словами, балтійські союзники можуть бути впевненими в тому, що Німеччина надасть їм військову допомогу для стримування Росії.

"Німеччина бере на себе відповідальність. І Німеччина бере на себе роль лідера", – сказав Пісторіус.

Міністр оборони додав, що у Литві буде розміщено 4000 німецьких військовослужбовців з їхніми родинами. Очікується, що бригади Бундесверу перебуватимуть там на постійній основі.

Пісторіус також запевнив Україну в довгостроковій підтримці Берліна в її захисті від Росії, а також попередив про "жахливі наслідки", якщо президенту РФ Володимиру Путіну вдасться досягти своїх цілей.

"Ми будемо стояти на стороні українців стільки, скільки буде потрібно. Путін використовує підлі, злочинні й нелюдські методи (у війні проти України. – Ред.)", – резюмував він.

Вночі 18 вересня на чорноморському узбережжі болгарського селища Тюленево було виявлено безпілотник, імовірно, з вибухівкою. Міністр оборони країни Теодор Тагарев заявив, що війна не омине країну після виявлення уламків дрона з вибухівкою.

19 вересня Литва, Латвія, Естонія та Польщі заборонили в'їзд машинам з російськими номерами.

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