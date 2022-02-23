UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Планировали бунты в тюрьмах. У Минюста разогнали проплаченный Россией митинг – Геращенко

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 15:35
Планировали бунты в тюрьмах. У Минюста разогнали проплаченный Россией митинг – Геращенко - Фото
Фото - скриншот видео YouTube

Сегодня, 23 февраля, сотрудники Нацполиции пресекли попытку организации проплаченного Россией митинга у здания Министерства юстиции в Киеве. Об этом советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", – сказано в сообщении.

По словам Геращенко, организаторы хотели устроить проплаченные бунты заключенных в украинских тюрьмах на фоне нестабильной ситуации в стране. Но "бунты закончились не начавшись" – о подготовке узнал министр юстиции Денис Малюська.

Геращенко добавил, что те, кто взял деньги за бунты в тюрьмах, решили отработать их и устроить пикет у Минюста.

Уточняется, что задержано 34 участника проплаченной акции, они доставлены в Печерский РОВД.

Читайте также: The Washington Post раскрыла детали возможной провокации России с химическим оружием

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минюст антон геращенко митинг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 