Планировали бунты в тюрьмах. У Минюста разогнали проплаченный Россией митинг – Геращенко

Сегодня, 23 февраля, сотрудники Нацполиции пресекли попытку организации проплаченного Россией митинга у здания Министерства юстиции в Киеве. Об этом советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram.

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"Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", – сказано в сообщении.

По словам Геращенко, организаторы хотели устроить проплаченные бунты заключенных в украинских тюрьмах на фоне нестабильной ситуации в стране. Но "бунты закончились не начавшись" – о подготовке узнал министр юстиции Денис Малюська.

Геращенко добавил, что те, кто взял деньги за бунты в тюрьмах, решили отработать их и устроить пикет у Минюста.

Уточняется, что задержано 34 участника проплаченной акции, они доставлены в Печерский РОВД.

22 февраля 2022 года Малюська заявлял, что Россия пытается устроить тюремные бунты в Украине.

Полиция провела обыски у подозреваемых в организации и проведении проплаченных политических акций.

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Яна Катасонова

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