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Пленки Гончарука. В УГО ответили на слухи о своей причастности

Пленки Гончарука. В УГО ответили на слухи о своей причастности - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.02.2020, 16:35

В Госохране заявили, что открыто сотрудничают в СБУ по делу о прослушивании премьер-министра

Управление государственной охраны открыто сотрудничает со Службой безопасности в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается в Facebook УГО.

В Госохране отметили, что работают с СБУ, что снять любые возможные подозрения в причастности своих сотрудников к этому инциденту.

В УГО обратились к представителям СМИ с просьбой воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования. В сообщении отмечен ряд украинских изданий.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Госохраны якобы помогли журналистам организовать прослушивание премьер-министра.

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