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"Пленки Медведчука". Иск Порошенко к Зеленскому завершился ничем

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 20:55
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (Фото: Johanna Geron/EPA, eurosolidarity.org. Коллаж: LIGA.net)

Верховный Суд закрыл производство по иску Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому по поводу заявлений президента о том, что его предшественник вместе с Виктором Медведчуком якобы зарабатывал на торговле с оккупантами. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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24 июня 2021 года Зеленский в одном из интервью, комментируя опубликованные перед тем записи прослушки Медведчука, сказал следующее:

"Смотрите, для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. У нас не было пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом [Порошенко]".

Порошенко обратился в суд, требуя от Зеленского опубликовать информацию СБУ и разведки, о которой он говорил.

"Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС вынес постановление о закрытии производства по делу", – заявили в суде.

За Порошенко остается право обжаловать решение суда в Большой палате ВС.

Читайте также: "У Медведчука не так много вариантов". Что грозит Порошенко после откровений кума Путина

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Петр Порошенко виктор медведчук верховный суд
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