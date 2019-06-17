Пленные моряки: Украина не будет повторять проход через Керчь

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)2

Украина не будет повторять попытки пройти через Керченский пролив таким же образом, как в 2018-м, когда Россия захватила украинских моряков и корабли. Об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

"Военные попытки повторять, точно так же, как уже было – мы не собираемся. Но будем думать, как это делать, чтобы не было таких последствий (захвата моряков – ред.)", - сказал он.

При этом Хомчак напомнил, что речь идет о военных кораблях, а торговые суда под флагом Украины и других стран не прекращали ходить через пролив.

14 июня президент Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, захваченных Россией у Керченского пролива, и заверил их, что в ближайшее время военнопленные вернутся домой.