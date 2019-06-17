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17.06.2019, 17:14

Пленные моряки: Украина не будет повторять проход через Керчь

Пленные моряки: Украина не будет повторять проход через Керчь - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)2

ВСУ будут думать, как пройти через пролив, не поставив под угрозу корабли и моряков

Украина не будет повторять попытки пройти через Керченский пролив таким же образом, как в 2018-м, когда Россия захватила украинских моряков и корабли. Об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

"Военные попытки повторять, точно так же, как уже было – мы не собираемся. Но будем думать, как это делать, чтобы не было таких последствий (захвата моряков – ред.)", - сказал он.

При этом Хомчак напомнил, что речь идет о военных кораблях, а торговые суда под флагом Украины и других стран не прекращали ходить через пролив.

14 июня президент Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, захваченных Россией у Керченского пролива, и заверил их, что в ближайшее время военнопленные вернутся домой.

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Теги: ВСУ, Крым, керченский пролив, руслан хомчак
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