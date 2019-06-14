Зеленский - семьям пленных моряков: В ближайшее время вернутся

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Президент Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, захваченных Россией у Керченского пролива, и заверил их, что в ближайшее время военнопленные вернутся домой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем.

Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

25 мая международный трибунал обязал Россию освободить 24 украинских моряков, которых захватили вместе с кораблями вблизи Керченского пролива в 2018 году. Страна-агрессор посчитала, что трибунал не имел права решать судьбу заключенных.