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"Пленные заговорили. Мы видели карты, планы". Россия готовила войну в Украине – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 12:54
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Россия готовила войну с Украиной, вторжение – не импровизация Путина. Это подтверждают документы, которые есть в распоряжении украинских властей, и свидетельства пленных российских военных. Об этом в новом видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Заговорили русские военные, взятые в плен нашими защитниками. Сотни, сотни пленных. Среди них – и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Наших мирных людей. Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашний день. Это не импровизация. Это – война", – сказал президент.

По его словам, Россия готовила вторжение в Украину именно так – жестоко, цинично, заведомо с нарушением правил войны. Поэтому и бомбит Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь: "Многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано".

Украина обращается с пленными в пределах Женевской конвенции, отметил Зеленский. Украинские ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси, хотя оттуда на украинскую территорию каждый день уходят их ракеты, идут колонны техники, летит авиация: "Против мирных людей. Против мирных городов".

Полное видеообращение смотрите здесь Зеленский: Воюем за то, де пройдет граница между жизнью и рабством

Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский война с россией
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