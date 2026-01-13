Пленный россиянин получил пожизненное за расстрел украинских военных – видео

Тужилов один раз нашел исполнителя расстрела, а второй раз – убил пленного из ВСУ лично

Сергей Тужилов (скриншот видео)

Командир гранатометного отделения мотострелковой роты 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии армии России Сергей Тужилов с позывным Алтай приговорен к пожизненному заключению в Украине за казнь украинских военнопленных. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, во время второго вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года Тужилов вместе с другими оккупантами занял территорию Волчанского агрегатного завода.

В июне того же года безоружный украинский военный, который потерял ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции врага и сдался в плен, потому что не имел чем защищаться. После допроса россияне передали информацию командованию, которое приказало убить пленного.

Как выяснили правоохранители, именно Тужилов предложил исполнителя, подробно инструктировал, выбрал место казни (контрольно-пропускной пункт на территории завода) и лично контролировал убийство украинского защитника выстрелом в голову.

В начале июля 2024 года еще двое украинских военных попали в плен. Их привязали к столбам на территории завода. После допроса снова прозвучал приказ: "Отправьте их к Бандере", отметил Кравченко. На этот раз Тужилов лично принял участие в убийстве: вместе с другим военным согласовали план и каждый сделал выстрел в затылок пленному.

24 сентября того же года во время освобождения завода спецподразделениями Главного управления разведки Тужилов с другими оккупантами был взят в плен. Прокуроры сразу зафиксировали все обстоятельства преступлений и собрали доказательства.

"В суде он повторял: "Я человек военный, выполнял приказ". Но выполнение очевидно преступного приказа не оправдание. Это сознательное военное преступление. Грубое нарушение правил ведения войны и всех международных конвенций", – подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор отметил, что лично документировал военные преступления в Киевской области во время и после оккупации. И каждый раз видел "фанатично-безумное желание убивать" как военных, так и гражданских. А приказ, если он и был, то был лишь формальностью, сказал Кравченко.

Суд 13 января признал Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц. Ему назначили максимальное наказание – пожизненное заключение.