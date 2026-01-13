Полонений росіянин отримав довічне за розстріл українських військових – відео

Тужилов один раз знайшов виконавця розстрілу, а другий раз – вбив полоненого із ЗСУ особисто

Сергій Тужилов (скриншот відео)

Командир гранатометного відділення мотострілецької роти 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії армії Росії Сергій Тужилов з позивним Алтай засуджений до довічного ув'язнення в Україні за страту українських військовополонених. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, під час другого вторгнення у Харківську область у травні 2024 року Тужилов разом з іншими окупантами зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

У червні того самого року беззбройний український військовий, який втратив орієнтацію в зоні бойових дій, потрапив на позиції ворога та здався у полон, бо не мав чим захищатися. Після допиту росіяни передали інформацію командуванню, яке наказало вбити полоненого.

Як з'ясували правоохоронці, саме Тужилов запропонував виконавця, детально інструктував, обрав місце страти (контрольно-пропускний пункт на території заводу) і особисто контролював вбивство українського захисника пострілом у голову.

На початку липня 2024 року ще двоє українських військових потрапили в полон. Їх прив’язали до стовпів на території заводу. Після допиту знову пролунав наказ: "Отправьте их к Бандере", зазначив Кравченко. Цього разу Тужилов особисто взяв участь у вбивстві: разом з іншим військовим узгодили план і кожен зробив постріл у потилицю полоненому.

24 вересня того самого року під час звільнення заводу спецпідрозділами Головного управління розвідки Тужилов з іншими окупантами був узятий в полон. Прокурори одразу зафіксували всі обставини злочинів і зібрали докази.

"У суді він повторював: "Я человек военный, выполнял приказ". Але виконання очевидно злочинного наказу не виправдання. Це свідомий воєнний злочин. Грубе порушення правил ведення війни і всіх міжнародних конвенцій", – наголосив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що особисто документував воєнні злочини у Київській області під час та після окупації. І щоразу бачив "фанатично-божевільне бажання вбивати" як військових, так і цивільних. А наказ, якщо він і був, то був лише формальністю, сказав Кравченко.

Суд 13 січня визнав Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Йому призначили максимальне покарання – довічне ув'язнення.