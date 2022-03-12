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Пленный русский солдат: "Эшелоны позади нас убивают дезертиров"

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 11:17
Пленный русский солдат:
Фото - СБУ

СБУ опубликовала видео допроса русского солдата, сдавшегося в плен. Он рассказал о том, что при продвижении вглубь Украины им стало понятно, что у них не миротворческая миссия и что они бомбят мирное население. Однако повернуть назад у них не было возможности. Солдат рассказал, что им угрожали эшелонами, которые, по словам командира, шли сзади и расстреливали дезертиров. Ту же информацию ему сообщил еще один солдат.

Он также сообщил о бунте на русском военном корабле – 600 морпехов не захотели высаживаться на берег под Одессой, когда поняли, что происходит. "Нас обманули наглым образом, кинули как кусок какого-то мяса", – сказал пленный оккупант.

  • Ранее другой пленный рассказал о зверствах в своей армии: офицеры добивают своих раненых солдат, бросают погибших на поле боя, не забирают трупы, не извещают родных.
Дмитрий Смирнов
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