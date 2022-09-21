"Плевок в лицо ООН". Все отмечают День мира, а Путин объявил мобилизацию – Кислица

Российский диктатор Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России 21 сентября, когда отмечается Международный день мира. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter назвал этот шаг Путина "плевком в лицо ООН".

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"Поджигатель войны в Кремле и его подданные отмечают Международный день мира, который отмечается во всем мире 21 сентября", – написал Кислица.

Он напомнил, что Генассамблея ООН объявила 21 сентября днем, посвященным укреплению идеалов мира посредством соблюдения ненасилия в течение 24 часов.

"Мобилизация!", плевок Путлера в лицо ООН", – написал Кислица.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

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Наталія Медведєва

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