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Плюс 18 400 тонн дипломатии. Кулеба приветствовал флагман Шестого флота США в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 22:29
Плюс 18 400 тонн дипломатии. Кулеба приветствовал флагман Шестого флота США в Черном море - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Украина решительно поддерживает усиление присутствия партнеров из США и НАТО в Черном море и приветствует заход флагмана Шестого флота США USS Mount Whitney. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Добро пожаловать, USS Mount Whitney. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – написал глава МИД.

Плюс 18 400 тонн дипломатии. Кулеба приветствовал флагман Шестого флота США в Черном море

Читайте также: Кулеба выступил против принципа "не раздражать Россию" присутствием НАТО в Черном море

Наталия Медведева
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