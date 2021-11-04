Плюс 18 400 тонн дипломатии. Кулеба приветствовал флагман Шестого флота США в Черном море
04.11.2021, 22:29
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)
Украина решительно поддерживает усиление присутствия партнеров из США и НАТО в Черном море и приветствует заход флагмана Шестого флота США USS Mount Whitney. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Добро пожаловать, USS Mount Whitney. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – написал глава МИД.
- 30 октября в Черное море вошел эсминец США USS Porter.
- 4 ноября флагман Шестого флота США USS Mount Whitney вошел в Черное море. Россия начала за ним следить.
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