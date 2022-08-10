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По Крыму могли ударить переделанными ракетами "Нептун", Кремль не хочет обвинять Киев: ISW

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 05:46
По Крыму могли ударить переделанными ракетами
Взрывы на авиабазе РФ в оккупированном Крыму (Фото: EPA)

Удар по российской авиабазе в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму мог быть нанесен модифицированными украинскими ракетами "Нептун". Кремль не хочет обвинять Киев в этой атаке, поскольку это будет означать слабость российской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 9 августа.

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"У Кремля нет особой мотивации обвинять Украину в нанесении ударов, причинивших этот ущерб, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО, которую уже показало потопление украинцами "Москвы", – объясняют аналитики ISW.

По мнению экспертов, видимая одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию о случайном пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар.

"Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу", – говорится в сообщении ISW.

  • 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке.
  • В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было. 
  • Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

Читайте также: "Паника до Урала". Взрывы в Крыму на военной авиабазе "Саки": что это значит

Наталия Медведева
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Крым ракета Нептун isw новофедоровка
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