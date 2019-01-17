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17.01.2019, 06:35

УПЦ МП: По церковным канонам, Крым - это Украина

УПЦ МП: По церковным канонам, Крым - это Украина - Фото
Климент (фото - www.risu.org.ua)

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что церковь имеет свои епархии исключительно на территории украинского государства

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Украинская православная церковь Московского патриархата, которая по новому закону обязана указать в названии подчинение стране-агрессору РФ, считает временно оккупированный Крым территорией Украины, и потому ее приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви. Об этом Громадському заявил спикер УПЦ МП архиепископ Климент (в миру Олег Вечеря).

"На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь полностью в каноническом чине, и это является свидетельством того, что с точки зрения церковных канонов и церковного устройства Крым является территорией Украины", - заявил он.

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Климент добавил, что по уставу УПЦ МП церковь имеет свои епархии исключительно на территории Украины. 

Кроме того, он посоветовал "не смотреть российское телевидение", комментируя вопрос о сотрудничестве УПЦ МП с оккупационными властями Крыма и ВС РФ, в частности видео 2014 года, на котором видно, как в храме на территории Керчи собираются русские казаки, которые помогали оккупантам захватывать Крым. 

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Климент - архиерей УПЦ Московского патриархата, архиепископ Нежинский и Прилуцкий, конфессиональный журналист и телеведущий.

Ранее Климент заявил, что в УПЦ МП не признают оккупацию Крыма и поддерживают инициативы Украины по Донбассу, опровергая, что церковь выступает на стороне России.

20 декабря в Раде проголосовали за изменения в закон о свободе совести и религиозных организациях, который предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. В УПЦ МП заявили, что их этот закон не касается и переименовывать церковь так не спешат.

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Теги: Климент, религия, упц мп, церковь, Крым, оккупация крыма, московский патриархат, упц мп в крыму
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