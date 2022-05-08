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По варварству режим Путина превзошел Третий Рейх – МИД

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 12:41
По варварству режим Путина превзошел Третий Рейх – МИД - Фото
МИД Украины (Фото - depositphotos.com)

Своими варварскими методами режим Путина превзошел Третий Рейх, а зверства российской армии в начатой Кремлем войне шокировали весь мир, говорится в комментарии министерства иностранных дел, опубликованном в День памяти и примирения.

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Россия уже убила тысячи гражданских и защитников права Украины самостоятельно определять наше будущее и воплощать европейский выбор, сказано в комментарии. "Сегодня мы чествуем их память, в том числе память 225 детей, чьи жизни отняли российские захватчики".

МИД напоминает, что расследование военных преступлений россиян уже начато, и что виновные будут привлечены к ответственности.

В комментарии отмечено, что "влияние войны ощущается по всему миру, поскольку Россия открыто подвергает угрозе безопасность государств ЕС и международную продовольственную безопасность, похищая украинское зерно, блокируя работу украинских портов и угрожая сельскому хозяйству".

"За нашей общей победой должно последовать выстраивание обновленной системы безопасности, которая на деле будет гарантировать, что война, оккупация и агрессия никогда не повторятся", – заявляет МИД.

Сегодня президент Владимир Зеленский записал обращение по поводу Дня памяти и примирения, в котором заявил, что зло не избежит ответственности и не спрячется в бункере.

Сергей Бережной
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Министерство иностранных дел 8 мая День памяти и примерения
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