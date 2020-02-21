Победа Украины. В Гааге согласились рассмотреть нарушения Россией Морского права

Арбитражный суд, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), в деле Украина против России отклонил позицию РФ об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит аспекты требований Украины, связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
Отмечается, что трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Россия пыталась исключить эти два жизненно важных международных водных пути из сферы регулирования международного морского права.
Сообщается, что суд согласился с Украиной: требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу.
В МИД уточняют, что это решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановки судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству.
Украина подготовит надлежащее представление дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу, сказано в комментарии на сайте МИД.
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