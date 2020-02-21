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Победа Украины. В Гааге согласились рассмотреть нарушения Россией Морского права

Победа Украины. В Гааге согласились рассмотреть нарушения Россией Морского права - Фото
Международный суд в Гааге (Фото - EPA)
21.02.2020, 22:58

Гаагский трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе

Арбитражный суд, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), в деле Украина против России отклонил позицию РФ об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит аспекты требований Украины, связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Отмечается, что трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Россия пыталась исключить эти два жизненно важных международных водных пути из сферы регулирования международного морского права.

Сообщается, что суд согласился с Украиной: требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу.

В МИД уточняют, что это решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановки судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству.

Украина подготовит надлежащее представление дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу, сказано в комментарии на сайте МИД.

  • 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины.
  • 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре по обмену.
  • У 18 ноября 2019 года, состоялась передача Украине этих кораблей.
  • Позже стало известно, что они находятся в "угробленном" состоянии - россияне забрали оттуда даже плафоны и унитазы.

Читайте также: Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН

Медведева Наталия
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Гаагский трибунал морское право UNCLOS
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