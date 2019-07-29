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Победивший на выборах кандидат фигурирует в деле о сепаратизме

Победивший на выборах кандидат фигурирует в деле о сепаратизме - Фото
Валерий Гнатенко (скриншот с видео)
29.07.2019, 20:51

В 2014 году он руководил Дружковкой Донецкой области

Победивший на 49-м мажоритарном округе мэр Дружковки Донецкой области Валерий Гнатенко является фигурантом уголовного производства о посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос LB.ua.

Отмечается, что Гнатенко, которого выдвинула на выборах партия Оппозиционная платформа – За жизнь, фигурирует в деле по факту действий руководства Дружковки в 2014 году.

СБУ расследует производство по ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

При этом с СБУ не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко.

Напомним, Гнатенко на выборах обошел главу политсовета Оппозиционного блока Бориса Колесникова.

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выборы дружковка Оппозиционная платформа Валерий Гнатенко
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