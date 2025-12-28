Почему над Одесской областью не успевают сбивать дроны – объяснение эксперта

Мобильные огневые группы и расчеты зенитных дронов в области до сих пор недостаточно укомплектованы, а переводы людей в них еще недавно задерживались

Последствия одной из атак на Одессу (Фото: ГСЧС)

Одесская область и Одесса требуют новых подходов к организации системы ПВО – не стоит ожидать, что российские обстрелы прекратятся в ближайшее время. Об этом в комментарии LIGA.net заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

По его словам, дронами и ракетами россияне пытаются сделать то, что гипотетически должен был бы делать российский десант, если бы он высадился в Одессе, – заблокировать украинскую логистику. "Цель России – максимально превратить Украину в обрубок государства, в страну без выхода к морю", – говорит он.

Чтобы стабилизировать ситуацию, по его словам, в регионе нужно наращивать количество мобильных огневых групп и расчетов, которые работают с зенитными дронами.

"Но до сих пор они укомплектованы людьми очень слабо, – говорит экс-чиновник Генштаба. – К тому же некоторое время командующий корпусом морской пехоты Дмитрий Делятицкий и командующий ВМС Алексей Неижпапа несколько месяцев не могли решить бюрократический спор и выделить людей для реализации проекта по прикрытию Одессы зенитными дронами".

Один из офицеров, причастных к реализации проекта "дроновой ПВО" в Одессе, подтверждает LIGA.net: боевые распоряжения на перевод людей не подписывали около двух месяцев. "В конце концов людей отпустили, но задержка с переводами увеличила время подготовки, – говорит собеседник. – Сейчас с проектом все хорошо, работаем".

По мнению Селезнева, анонсированная президентом смена командующего Воздушного командования "Юг" недостаточна для эффективной защиты украинского побережья. Нужно полностью переформатировать подходы к работе всех подразделений Сил обороны, которые привлечены к этой защите.

С 2022 года должность командующего ВВК "Юг" занимает генерал-майор Дмитрий Карпенко.

Ранее Зеленский также заявил, что обсудит с Сырским судьбу лиц, отвечающих за противовоздушную оборону.

Оккупанты последние недели массированно атакуют энергетику и инфраструктурные объекты региона. В частности, 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле села Маяки, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана.