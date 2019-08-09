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Почему нет претендентов на главу Минобороны: объясняет Разумков

Почему нет претендентов на главу Минобороны: объясняет Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 06:24

Пока что главой оборонного ведомства остается Степан Полторак

Представители новой власти не озвучивают имена кандидатур на должность главы Министерства обороны из-за того, что война России против Украины продолжается, и этих людей нужно защищать. Об этом глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал ВВС News Україна.

"Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены", - ответил глава партии Слуга народа на соответствующий вопрос.

Кроме того, Разумков идентично ответил на вопрос о том, может стать вице-спикером в парламенте IX созыва либо пятый президент Петр Порошенко, либо кум президента страны-оккупанта Виктор Медведчук: "Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду".

Также политик не стал говорить наверняка, что среди назначений в новую власть точно не будет замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова, который после победы Владимира Зеленского на выборах президента вернулся из РФ в Украину и "мстит" исками как лично Порошенко, так и другим экс-чиновникам прошлой власти.

"Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться. Насколько мне известно, такие предложения (о назначении его куда-либо, - ред.) ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно", - сказал глава Слуги народа.

  •  Разумков также прояснил, ведет ли партия Слуга народа коалиционные переговоры с другими политсилами.
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Слуга народа минобороны министр обороны Дмитрий Разумков
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