Почему Украина активно говорит о ЗАЭС: в офисе Зеленского назвали три причины

Украина активно обращает внимание международных партнеров на ситуацию вокруг ЗАЭС сразу по нескольким причинам. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Первопричиной является минирование ЗАЭС, которая находится под контролем российских войск, говорит Подоляк. По его словам, постоянно проходит и дополнительное минирование.

Но также он выделяет три триггера, почему украинские власти так активно говорят о ЗАЭС:

1. Отсутствие должной юридической реакции на подрыв россиянами Каховской ГЭС. По словам Подоляка, подрыв ГЭС фактически являлся использованием оружия неизбирательного действия – то есть нарушением Россией дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1977 года.

"Юридической реакции никакой не было. То есть последствий для России, дополнительных санкций, слушаний в ООН – всего этого не было", – говорит советник главы ОП.

2. Постоянные ракетные обстрелы гражданского населения. По словам Подоляка, это указывает на то, что россияне выбрали для себя террористические методы и будут использовать их до конца войны.

3. Нестабильность в РФ после неудачного бунта главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина.

"Это показало, что в России нет стабильной власти и как таковой силовой вертикали. Поэтому есть риски, что непонятно кто будет принимать решения по ядерному арсеналу, подрыву крупных инфраструктурных объектов в Украине или даже в самой России. Шаткость власти в РФ дополнительно усиливает риски использование таких технологий, как подрыв ЗАЭС", – подытожил он.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В Украине развернули штабы в случае теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.

Какие возможны сценарии катастрофы и что делать гражданским, если она произойдет – читайте в разборе LIGA.net.

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