UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почему Украина активно говорит о ЗАЭС: в офисе Зеленского назвали три причины

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 16:15
Почему Украина активно говорит о ЗАЭС: в офисе Зеленского назвали три причины - Фото
Михаил Подоляк (фото — пресс-служба Офиса президента)

Украина активно обращает внимание международных партнеров на ситуацию вокруг ЗАЭС сразу по нескольким причинам. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Первопричиной является минирование ЗАЭС, которая находится под контролем российских войск, говорит Подоляк. По его словам, постоянно проходит и дополнительное минирование.

Но также он выделяет три триггера, почему украинские власти так активно говорят о ЗАЭС:

1. Отсутствие должной юридической реакции на подрыв россиянами Каховской ГЭС. По словам Подоляка, подрыв ГЭС фактически являлся использованием оружия неизбирательного действия – то есть нарушением Россией дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1977 года.

"Юридической реакции никакой не было. То есть последствий для России, дополнительных санкций, слушаний в ООН – всего этого не было", – говорит советник главы ОП.

2. Постоянные ракетные обстрелы гражданского населения. По словам Подоляка, это указывает на то, что россияне выбрали для себя террористические методы и будут использовать их до конца войны.

3. Нестабильность в РФ после неудачного бунта главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина.

"Это показало, что в России нет стабильной власти и как таковой силовой вертикали. Поэтому есть риски, что непонятно кто будет принимать решения по ядерному арсеналу, подрыву крупных инфраструктурных объектов в Украине или даже в самой России. Шаткость власти в РФ дополнительно усиливает риски использование таких технологий, как подрыв ЗАЭС", – подытожил он.

Читайте также: Разбор | Украина кричит о ЗАЭС – Запад (не) реагирует. Что предлагает офис Зеленского

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
радиациятерактбанковаяевгений пригожинофис президентаЭнергодаропзаэсмихаил подолякЗапорожская АЭСкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 