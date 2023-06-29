Чому Україна активно говорить про ЗАЕС: в офісі Зеленського назвали три причини

Україна активно звертає увагу міжнародних партнерів на ситуацію довкола ЗАЕС одразу з декількох причин. Щодо цього для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Першопричиною є мінування ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських військ, каже Подоляк. За його словами, постійно відбувається і додаткове мінування.

Але також він виокремлює три тригери, чому українська влада так активно говорить про ЗАЕС:

1. Відсутність належної юридичної реакції на підрив росіянами Каховської ГЕС. За словами Подоляка, підрив ГЕС фактично був використанням зброї невибіркової дії – тобто порушенням Росією додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1977 року.

"Юридичної реакції жодної не було. Тобто наслідків для Росії, додаткових санкцій, слухань в ООН – всього цього не було", – каже радник голови ОП.

2. Постійні ракетні обстріли цивільного населення. За словами Подоляка, це вказує, що росіяни обрали для себе терористичні методи й будуть використовувати їх до кінця війни.

3. Нестабільність у РФ після невдалого бунту ватажка терористичної Групи Вагнера Євгена Пригожина.

"Це показало, що в Росії немає стабільної влади і як такої силової вертикалі. Тому є ризики, що незрозуміло хто ухвалюватиме рішення щодо ядерного арсеналу, підриву великих інфраструктурних об’єктів в Україні чи навіть у самій Росії. Хиткість влади в РФ додатково посилює ризики використання таких технологій, як підрив ЗАЕС", – підсумував він.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, – читайте у розборі LIGA.net.

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